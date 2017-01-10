Американский фермер спас воробья, примерзшего лапками к металлической трубе (видео)

Фермер отогрел его своим горячим дыханием, а затем аккуратно потtр конечности животного, чтобы окончательно освободить

Житель американского города Колдуэлл (штат Айдахо) Нельсон Уилсон спас воробья, примерзшего лапками к металлической трубе возле его дома. На ролик, опубликованный фермером 1 января, обратило внимание издание Upi.com.

Уилсон увидел птицу, когда новогодним утром пошел кормить лошадей. Вероятно, воробей намочил лапки, когда пил воду из бака, после чего примtрз, сев на металлическую трубу. Фермер отогрел его своим горячим дыханием, а затем аккуратно потtр конечности животного, чтобы окончательно освободить. "Идеальный способ начать новый год", — поделился впечатлениями Уилсон.

Пользователь с ником abookl предположил, что на видео запечатлен не воробей, а самка мексиканской чечевицы.