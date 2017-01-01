Авиакомпания устроила балет с участием 50-тонного самолета (видео)
Новенький Bombardier CS300 станцевал на взлетной полосе под музыку Чайковского
Каждый год какая-то из авиакомпаний представляет публике видео, которое переворачивает мир с ног на голову.
В этом году такой авиакомпанией стала АirBaltic со своим новым видео о балете с участием Bombardier CS300.
Вы сейчас просматриваете новость "Авиакомпания устроила балет с участием 50-тонного самолета (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии