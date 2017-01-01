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Авиакомпания устроила балет с участием 50-тонного самолета (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/31_main.1483184254.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/31_tn.1483184254.jpg Невероятное Новенький Bombardier CS300 станцевал на взлетной полосе под музыку Чайковского

Авиакомпания устроила балет с участием 50-тонного самолета (видео)

Сегодня, 01:09

Новенький Bombardier CS300 станцевал на взлетной полосе под музыку Чайковского


Каждый год какая-то из авиакомпаний представляет публике видео, которое переворачивает мир с ног на голову.

В этом году такой авиакомпанией стала АirBaltic со своим новым видео о балете с участием Bombardier CS300.

 
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