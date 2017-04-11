Австралийские рыбаки прогнали большую белую акулу шваброй

Вчера, 12:15

Хищник кружил вокруг рыболовных снастей и мешал компании рыболовов-любителей


Рыбаки из австралийского города Порт-Фейри, штат Виктория, использовали швабру, чтобы прогнать крупную акулу.

Белая акула заинтересовалась судном, на котором компания Salty Dog Charter вывезла рыболовов-любителей в море. Один из членов команды тут же вооружился шваброй и стал отпихивать рыбу, чтобы она не повредила мотор. Владелец компании утверждает, что им не раз приходилось отгонять морских хищников таким способом.
 
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