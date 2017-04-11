Австралийские рыбаки прогнали большую белую акулу шваброй

Рыбаки из австралийского города Порт-Фейри, штат Виктория, использовали швабру, чтобы прогнать крупную акулу.



Белая акула заинтересовалась судном, на котором компания Salty Dog Charter вывезла рыболовов-любителей в море. Один из членов команды тут же вооружился шваброй и стал отпихивать рыбу, чтобы она не повредила мотор. Владелец компании утверждает, что им не раз приходилось отгонять морских хищников таким способом.

