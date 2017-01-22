Белка, которая решила, что она снегоуборочная машина (видео)
Белку-трудягу засняла из своего окна жительница американского городка, который накануне засыпало снегом
Если ты белка и тебе нужно идти утром на работу, то приходится самой расчищать себе путь от снега. Ведь пока снегоуборочных машин для электросетей не придумали. Впрочем эта белка справляется с задачей на отлично.
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