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Белка, которая решила, что она снегоуборочная машина (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/1_main.1485040963.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/1_tn.1485040963.jpg Невероятное Белку-трудягу засняла из своего окна жительница американского городка, который накануне засыпало снегом

Белка, которая решила, что она снегоуборочная машина (видео)

Сегодня, 01:01

Белку-трудягу засняла из своего окна жительница американского городка, который накануне засыпало снегом


Если ты белка и тебе нужно идти утром на работу, то приходится самой расчищать себе путь от снега. Ведь пока снегоуборочных машин для электросетей не придумали. Впрочем эта белка справляется с задачей на отлично.
белка

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