Блогер превратил двадцать рулонов туалетной бумаги в скейтборд (видео)
Автор видео доказал, что с помощью пресса и туалетной бумаги можно создать практически все что угодно
Один из авторов YouTube-канала Beyond the press снял ролик о превращении рулонов туалетной бумаги в функционирующий скейтборд. За два дня видео посмотрели более 180 тысяч раз, чему поспособствовало внимание крупных онлайн-изданий вроде Gizmodo.
Вы сейчас просматриваете новость "Блогер превратил двадцать рулонов туалетной бумаги в скейтборд (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии