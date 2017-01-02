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Блогер превратил двадцать рулонов туалетной бумаги в скейтборд (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/9_main.1483301551.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/9_tn.1483301551.jpg Невероятное Автор видео доказал, что с помощью пресса и туалетной бумаги можно создать практически все что угодно

Блогер превратил двадцать рулонов туалетной бумаги в скейтборд (видео)

Сегодня, 01:05

Автор видео доказал, что с помощью пресса и туалетной бумаги можно создать практически все что угодно


Один из авторов YouTube-канала Beyond the press снял ролик о превращении рулонов туалетной бумаги в функционирующий скейтборд. За два дня видео посмотрели более 180 тысяч раз, чему поспособствовало внимание крупных онлайн-изданий вроде Gizmodo.

 
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