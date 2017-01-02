Блогер превратил двадцать рулонов туалетной бумаги в скейтборд (видео) Сегодня, 01:05 Просмотров: ...

Автор видео доказал, что с помощью пресса и туалетной бумаги можно создать практически все что угодно

Один из авторов YouTube-канала Beyond the press снял ролик о превращении рулонов туалетной бумаги в функционирующий скейтборд. За два дня видео посмотрели более 180 тысяч раз, чему поспособствовало внимание крупных онлайн-изданий вроде Gizmodo.



