Бобер-пастух возглавил стадо коров

Сегодня, 17:28

Хозяйка фермы рассказала, что молодые коровы по темпераменту похожи на любопытных подростков


Хозяйке фермы в Канаде удалось снять на видео стадо из 150 коров, которое послушно следовало за одиноким бобром.

Запись была сделана Адриенн Айви на одном из пастбищ ее семейной фермы в провинции Саскачеван. Сперва они с мужем заметили, что стадо из полутора сотен молодых коров ведет себя как-то неестественно. Подойдя поближе, фермеры увидели, что телки послушно следуют за пересекающим территорию бобром, сообщает CBS.

Видео происходящего Адриенн выложила в своем Фейсбуке. Хозяйка фермы объяснила журналистам, что молодые, еще не телившиеся коровы по темпераменту похожи на подростков и отличаются повышенным любопытством. Именно это и заставило их следовать за бобром, который, похоже, просто искал место для новой хатки.
 
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