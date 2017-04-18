Бобер-пастух возглавил стадо коров

Хозяйке фермы в Канаде удалось снять на видео стадо из 150 коров, которое послушно следовало за одиноким бобром.



Запись была сделана Адриенн Айви на одном из пастбищ ее семейной фермы в провинции Саскачеван. Сперва они с мужем заметили, что стадо из полутора сотен молодых коров ведет себя как-то неестественно. Подойдя поближе, фермеры увидели, что телки послушно следуют за пересекающим территорию бобром, сообщает CBS.



Видео происходящего Адриенн выложила в своем Фейсбуке. Хозяйка фермы объяснила журналистам, что молодые, еще не телившиеся коровы по темпераменту похожи на подростков и отличаются повышенным любопытством. Именно это и заставило их следовать за бобром, который, похоже, просто искал место для новой хатки.

