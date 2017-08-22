"Боже, как это нелепо": водитель фуры с желтой краской попал в аварию (видео)

Водитель жив, но вид у него не очень

В сети набирает популярности видео, на котором сняты последствия автомобильной аварии. Большая фура, по завязку загруженная желтой краской, перевернулась на трассе. Водитель жив, но вид у него не очень.

Видео: facebook.com/pg/uniladmag

Ролик набрал больше четырех тысяч "лайков" и почти 300 тысяч просмотров в сети. "Неудачный день", "Боже, как это нелепо", "Беда", "Черти-что с усиками", комментируют пользователи сети, смеясь над водителем с усами, полностью облитым желтой краской.

Напомним, 200 поросят разбежались по автомобильному тоннелю после ДТП