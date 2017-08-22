"Боже, как это нелепо": водитель фуры с желтой краской попал в аварию (видео)

Вчера, 17:01

Водитель жив, но вид у него не очень

Ролик набрал больше четырех тысяч &quot;лайков&quot;. Фото: кадр из видео
Ролик набрал больше четырех тысяч "лайков". Фото: кадр из видео

В сети набирает популярности видео, на котором сняты последствия автомобильной аварии. Большая фура, по завязку загруженная желтой краской, перевернулась на трассе. Водитель жив, но вид у него не очень. 

Видео: facebook.com/pg/uniladmag

Ролик набрал больше четырех тысяч "лайков" и почти 300 тысяч просмотров в сети. "Неудачный день", "Боже, как это нелепо", "Беда", "Черти-что с усиками", комментируют пользователи сети, смеясь над водителем с усами, полностью облитым желтой краской.

Напомним, 200 поросят разбежались по автомобильному тоннелю после ДТП
ДТП, видео, водитель, фура, краска

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Источник:

"Сегодня"

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