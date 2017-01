Британец "вернул" за деньги телевизор, которого никогда не покупал

Британец из графства Линкольншир сумел "вернуть" телевизор, который взял в магазине Aldi's Lincoln, получив за него 330 фунтов (около 11 тысяч грн). Об этом сообщает TJ со ссылкой на Daily Mail.

Происшествие произошло еще 2 января, однако детали стали известны лишь на этой неделе. Полиция графства рассказала, что мужчина взял телевизор, стоявший на одной из полок, и направился к кассе. Кассиру он заявил, что хотел бы вернуть купленный товар, однако чека у него нет.

Кассир позвал менеджера торговой точки, который одобрил "возврат" стоимости телевизора. После этого мужчина покинул магазин и сейчас находится в розыске.

Investigating a report of fraud at Aldi in Wragby Road, Lincoln on 2 January. Appeal to identify this man https://t.co/BanfPsYkz5 pic.twitter.com/1QXXV9PB8I