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Cноубордист в костюме Санта-Клауса летает над склонами на огромном дроне (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/22_main.1482434684.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/22_tn.1482434684.jpg Невероятное Специальный 16-винтовой дрон был разработан таким образом, чтобы он мог поднимать в воздух человека

Cноубордист в костюме Санта-Клауса летает над склонами на огромном дроне (видео)

Сегодня, 01:06

Специальный 16-винтовой дрон был разработан таким образом, чтобы он мог поднимать в воздух человека


YouTube-блогер Кейси Найстат опубликовал на своём канале 20 декабря видео, на котором катается на сноуборде по склонам Финляндии, прицепившись за огромный дрон.

Беспилотник был сделан специально по заказу Найстата, состоит из 16 винтов и украшен специальными проводами, которые светятся в темноте. На видео блогер, переодетый в костюм Санта-Клауса, ездит по склонам, пролетает над домами, обливая снег розовой краской. Зрелище незабываемое.
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