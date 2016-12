Дом американки терроризирует семья енотов (фото,видео)

К дому американки Кайлы Линн из штата Вашингтон каждый вечер приходит семья енотов, чтобы поиграть и получить еду. В августе 2016 года она покормила одного из них, и через несколько дней он привел с собой остальных, – сообщает TJ.

По словам Линн, за несколько месяцев они запомнили, когда она дома, и приходят за едой как по расписанию. Она объяснила, что не поддерживает стереотипы о енотах, и очень к ним привязалась.

"У всех них есть маленькие личности, поэтому я легко их различаю. Более того, у них разные лица, так что я знаю, кто есть кто", – говорит Кайла Линн.

ONE RACCOON JACKED THE OTHER RACCOONS BREAD I HAVE NEVER LAUGHED SO HARD pic.twitter.com/gqzz2wfS2H