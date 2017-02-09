Домашний питон принял теннисный мяч за еду и очутился в руках ветеринара Сегодня, 01:08 Просмотров: ...

Врачи спасли от верной гибели змею, которая приняла теннисный мяч за еду и проглотила его

Хозяйке домашнего питона пришлось обращаться в ветеринарную клинику для того, чтобы врачи извлекли из ее домашнего любимца теннисный мяч. В течение 20 минут врач медленно выдавливал предмет из тела змеи.



