Домашний питон принял теннисный мяч за еду и очутился в руках ветеринара

Сегодня, 01:08

Врачи спасли от верной гибели змею, которая приняла теннисный мяч за еду и проглотила его 


Хозяйке домашнего питона пришлось обращаться в ветеринарную клинику для того, чтобы врачи извлекли из ее домашнего любимца теннисный мяч. В течение 20 минут врач медленно выдавливал предмет из тела змеи.

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