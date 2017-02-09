Домашний питон принял теннисный мяч за еду и очутился в руках ветеринара
Врачи спасли от верной гибели змею, которая приняла теннисный мяч за еду и проглотила его
Хозяйке домашнего питона пришлось обращаться в ветеринарную клинику для того, чтобы врачи извлекли из ее домашнего любимца теннисный мяч. В течение 20 минут врач медленно выдавливал предмет из тела змеи.
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