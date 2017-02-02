Две тысячи пловцов собрались в цепочку ради рекорда (видео) Сегодня, 10:01 Просмотров: ...

1941 пловец, недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, выстроился в оргомную цепь прямо на воде

Почти две тысячи человек приняли участие в установлении мирового рекорда по количеству плавающих цепочкой людей. Смотрите кадры с дрона, на которых видно, как проходило мероприятие в окрестностях Буэнос-Айреса.



