Две тысячи пловцов собрались в цепочку ради рекорда (видео)
1941 пловец, недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, выстроился в оргомную цепь прямо на воде
Почти две тысячи человек приняли участие в установлении мирового рекорда по количеству плавающих цепочкой людей. Смотрите кадры с дрона, на которых видно, как проходило мероприятие в окрестностях Буэнос-Айреса.
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