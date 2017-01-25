Енот-толстяк не учел свой вес, пытаясь удержаться на тонкой ветке (видео)

Пара енотов забралась на крышу и один из них принял опрометчивое решение спуститься на землю по дереву

Не смог удержаться от смеха автор этого видео, когда наблюдал за попытками весьма упитанного енота удержаться на тонких ветвях дерева. Енот явно не заметил как прибавил в весе и по старой памяти считал, что веточки его удержат. Однако гравитация и лишний вес сыграли со зверьком злую шутку.



