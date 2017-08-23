Гигантская акула преследовала австралийских рыбаков: опубликовано видео

Рыбаки из Австралии сняли на видео большую белую акулу, которая преследовала их лодку. Об этом сообщает Лента со ссылкой UPI.

Как сообщается, Джеймс Миллер и Сэм Шеллабир заметили акулу, когда удили рыбу в полутора километрах от острова Гарден. "Она плавала вокруг лодки почти полчаса и даже схватила одну из рыбин, которую мы поймали. Было довольно круто", — заявил Миллер.

По его словам, длина акулы составляла около пяти метров.

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Отметим, большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.