Гигантская акула преследовала австралийских рыбаков: опубликовано видео
Длина хищной рыбы составляла около пяти метров
Рыбаки из Австралии сняли на видео большую белую акулу, которая преследовала их лодку. Об этом сообщает Лента со ссылкой UPI.
Как сообщается, Джеймс Миллер и Сэм Шеллабир заметили акулу, когда удили рыбу в полутора километрах от острова Гарден. "Она плавала вокруг лодки почти полчаса и даже схватила одну из рыбин, которую мы поймали. Было довольно круто", — заявил Миллер.
По его словам, длина акулы составляла около пяти метров.
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Отметим, большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
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