Гигантская китовая акула разрешила водолазу избавить ее от сетей

На видео вы можете увидеть уникальную съемку, в ходе которой китовая акула замечает водолаза, который хочет ей помочь и срезать сеть

Китовая акула — это настоящий гигант подводного мира, ее рост достигает минимум 12 метров в длину, но многие особи этого вида достигают в длину 25 метров и даже больше. Но даже им иногда нужна помощь, и они совсем не против принять ее от людей, – пишет "Популярная Механика".

Исполины нередко запутываются в рыболовных сетях, и хотя легко рвут их, но сбросить сеть не могут, и та начинает врезаться прямо акуле в плавники, причиняя ей боль.

На видео вы можете увидеть уникальную съемку, в ходе которой китовая акула замечает водолаза, который хочет ей помочь и срезать сеть. И акула, вместо того чтобы испугаться или уплыть, начинает с человеком сотрудничать. Она замедляется, позволяя человеку без проблем избавить ее от неудобства.

Ныряльщику понадобилось всего 30 секунд, чтобы лишить акулу бремени, которое, судя по состоянию сети, мучило ее на протяжении многих лет.