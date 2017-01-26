Горнолыжник остался жив после падения с 45-метровой скалы (видео)

Экстремал не получил ни единой царапины в результате падения. Падение смягчил рюкзак и толстый слой снега

Американец Девин Стрэттон от первого лица снял свое падение с 45-метровой скалы во время катания на лыжах в горах Уосатч (штат Юта). Об этом сообщает Washington Post.

Стрэттон катался с прикрепленной к шлему камерой GoPro. Вероятно, он слишком поздно заметил обрыв и рухнул с 45-метровой высоты. Падение смягчил рюкзак за спиной горнолыжника и толстый слой снега.

Удивительно, но экстремал не получил ни единой царапины в результате падения. Сам он планирует продолжать кататься на лыжах, правда, теперь собирается быть немного более осторожным.

"Оказывается, я боюсь высоты. Чудом не получил даже синяк! Я сломал много снаряжения, включая шлем", — написал горнолыжник в комментарии к видео.







