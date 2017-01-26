Горнолыжник остался жив после падения с 45-метровой скалы (видео)

Вчера, 14:30

Экстремал не получил ни единой царапины в результате падения. Падение смягчил рюкзак и толстый слой снега


Американец Девин Стрэттон от первого лица снял свое падение с 45-метровой скалы во время катания на лыжах в горах Уосатч (штат Юта). Об этом сообщает Washington Post.

Стрэттон катался с прикрепленной к шлему камерой GoPro. Вероятно, он слишком поздно заметил обрыв и рухнул с 45-метровой высоты. Падение смягчил рюкзак за спиной горнолыжника и толстый слой снега.

Удивительно, но экстремал не получил ни единой царапины в результате падения. Сам он планирует продолжать кататься на лыжах, правда, теперь собирается быть немного более осторожным.

"Оказывается, я боюсь высоты. Чудом не получил даже синяк! Я сломал много снаряжения, включая шлем", — написал горнолыжник в комментарии к видео.



 
видео, падение, экстремал, обрыв, скалы, американец, рухнул

Вы сейчас просматриваете новость "Горнолыжник остался жив после падения с 45-метровой скалы (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Вертолет, катающий туристов, упал в реку

24 Января, 16:00

Пилот не учел силу ветра, не справился с управлением, пытаясь сделать разворот, и упал в воду

Мир

Штаб-квартиру ЕС засыпали тоннами сухого молока

23 Января, 20:52

В последние годы перепроизводство молока в ЕС привело к падению цен на молочную продукцию и разорению многих фермеров

Невероятное

Женщина атаковала снеговика, но он ей отомстил

5 Января, 18:03

Камеры наружного наблюдения зафиксировали приступ немотивированной агрессии по отношению к снеговику

Мир

Падение истребителя в Турции: шокирующие кадры с места крушения

13 Декабря 2016, 19:33

Пилот успел катапультироваться и травм не получил

Происшествия и криминал

Мужчина погиб погиб мгновенно. Фото: alpstar.kiev.ua

Сварщик насмерть разбился на автомобильном заводе в Запорожье

8 Декабря 2016, 17:34

Мужчина упал с высоты фрагмента металлической балки; от полученных травм он погиб мгновенно

Скандалы

Григорий Лепс. Фото: ТАСС

Пьяный Григорий Лепс оконфузился на собственном концерте

20 Ноября 2016, 14:18

Во время выступления российский певец чуть не упал на ровном месте, а фонограмма продолжила "петь"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования