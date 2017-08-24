﻿﻿Хирурги спасли пожарному перемолотую руку, зашив ее в живот (фото 18+)

Когда молодого парня привезли в больницу, его рука напоминала пюре, а не часть тела

Энтони Сьюарду было всего 20 лет, когда с ним произошел несчастный случай на производстве — на заводе Heathcoat Fabrics Ltd factory в английском графстве Девон, сообщает "Лайф" со ссылкой на издание Daily Mail. Парня сразу же отвезли в госпиталь, где медики решили сделать абдоминальный лоскут, чтобы позволить его коже заживать и генерировать кровоснабжение из рук.

Спустя три недели руку отсоединили от живота, обмотав снятой с брюшной полости кожей. Хирург рассказал, что можно будет улучшить пальцы на руках при помощи пересадки пальцев ног — так он сможет брать более мелкие предметы.

Сейчас Энтони предстоит пережить еще две операции по разделению пальцев, и он сможет ими двигать самостоятельно.

"Это был долгий путь — длиной 12 месяцев. Врачи проделали феноменальную работу. Не думаю, что можно было бы сделать лучше", – говорит Энтони Сьюард.

Когда в августе прошлого года Энтони доставили в больницу, казалось, что спасти руку просто невозможно — ее перемолотили валики. Врачи и адвокат парня понимали, что потерять руку молодому парню в начале карьеры — это настоящая катастрофа. Сейчас идет судебное разбирательство против компании, годовой оборот которой составляет 63 миллиона долларов США.

Напомним, в США впервые в мире пересадили обе руки ребенку.