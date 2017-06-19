Храбрая мама-утка набросилась на лемуров, защищая своего птенца

Сегодня, 15:04

Посетители зоопарка стали свидетелями краткой, но отчаянной схватки


Одна слишком самоуверенная или просто рассеянная утка забрела в вольер, полный лемуров. Оберегая своего птенца, птица была настроена к хозяевам вольера довольно агрессивно. В итоге все закончилось короткой дракой, в результате которой, как сообщают авторы видео, утка и птенец не пострадали.
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