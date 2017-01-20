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Храбрая утка купается в компании тигра (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/50_main.1484847102.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/50_tn.1484847102.jpg Невероятное Тигр пытается поймать плещущуюся рядом утку, но у него ничего не получается

Храбрая утка купается в компании тигра (видео)

Сегодня, 16:00

Тигр пытается поймать плещущуюся рядом утку, но у него ничего не получается


В Сеть попали забавные кадры, на которых запечатлено, как утка из австралийского зоопарка Symbio Wildlife Park плавает в одном бассейне с тигром. Храбрая птица, которую интернет-пользователей уже прозвали "одной из самых смелых уток в мире", играет с хищником, ловко ускользая от его зубов.

 
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