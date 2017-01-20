Храбрая утка купается в компании тигра (видео)

Тигр пытается поймать плещущуюся рядом утку, но у него ничего не получается

В Сеть попали забавные кадры, на которых запечатлено, как утка из австралийского зоопарка Symbio Wildlife Park плавает в одном бассейне с тигром. Храбрая птица, которую интернет-пользователей уже прозвали "одной из самых смелых уток в мире", играет с хищником, ловко ускользая от его зубов.



