Иранские военные расстреляли НЛО из зенитной установки (видео)

Иранские военные обстреляли из зенитной оружия неопознанный объект в небе в Тегеране. Соответствующее видео опубликовано в YouTube на канале RhA Liason, – передает "Знай".

Ролик транслировался в местных новостях. По словам военных, они увидели странный объект в небе и открыли по нему огонь. Однако снаряды не попадали в цель. Военные до сих пор не знают, что это было, и куда он исчез.