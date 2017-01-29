Иранские военные расстреляли НЛО из зенитной установки (видео)
Ролик транслировался в местных новостях
Иранские военные обстреляли из зенитной оружия неопознанный объект в небе в Тегеране. Соответствующее видео опубликовано в YouTube на канале RhA Liason, – передает "Знай".
Ролик транслировался в местных новостях. По словам военных, они увидели странный объект в небе и открыли по нему огонь. Однако снаряды не попадали в цель. Военные до сих пор не знают, что это было, и куда он исчез.
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