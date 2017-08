Казус в Сети: итальянцы разозлились на "богатых беженцев" в Фейсбуке

В итальянском Фейсбуке широко разошлась фотография двух "беженцев", которые сидят на лавке с пакетами из бутиков Louis Vuitton и Prada. Вскоре оказалось, что на фото актер Сэмюэл Л. Джексон и бывший баскетболист Мэджик Джонсон, которые приехали на курорт Форте-дей-Марми, – передает TJ.

Одной из первых о "богатых иммигрантах" написала итальянская модель Нина Морич (Nina Moric), которая раскритиковала правительство за содержание беженцев.

"Видеть, как на курортах вроде Форте-дей-Марми или Милано-Мариттима иммигранты ночуют на лавочках с нашими 35 евро — это действительно слишком (35 евро — пособие для беженцев в Италии — прим. Ред.)", – написала Нина Морич.

Пользователи в комментариях под записью модели также заявили, что иммигрантов необходимо заставить работать.

Некоторые узнали знаменитостей, поэтому обвинили Морич в обмане или попытались перевести ситуацию в шутку. Модель же отказалась признавать свою ошибку.

Местный радиоведущий опубликовал фотографию актера и баскетболиста с надписью о иммигрантах, "наживающихся" на коренных итальянцах, а также призвал пользователей распространять ее.

Сэмюэл Л. Джексон и Мэджик Джонсон уже несколько дней находятся на отдыхе в Италии. Фотографию на лавке с пакетами из бутика Prada изначально опубликовал сам Джонсон.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN