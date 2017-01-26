Китаец, решивший поехать домой на велосипеде, проехал 500 километров не в ту сторону (видео)

Вчера, 15:59

Из-за отсутствия денег мужчина решил на велосипеде преодолеть расстояние в две тысячи километров


Житель города Жичжао решил отправиться на китайский Новый год домой. До его родного города Цицикар, судя по маршруту на картах Google, ехать две тысячи километров.

Но у мужчины не было денег — он проработал совсем недолго, а почти все заработанное потратил на интернет-кафе. Поэтому он решил отправиться домой на велосипеде.

Путешественник ехал, спрашивая дорогу у проезжавших мимо людей. Полиция города Уху остановила мужчину за езду по шоссе. Тогда-то и выяснилось, что он проехал 500 километров на юг, хотя должен был двигаться на север.

Полицейские решили помочь мужчине и дали ему денег на билет на поезд. Китайский Новый год начнут отмечать 28 января.


 
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