Китаец, решивший поехать домой на велосипеде, проехал 500 километров не в ту сторону (видео)

Из-за отсутствия денег мужчина решил на велосипеде преодолеть расстояние в две тысячи километров

Житель города Жичжао решил отправиться на китайский Новый год домой. До его родного города Цицикар, судя по маршруту на картах Google, ехать две тысячи километров.

Но у мужчины не было денег — он проработал совсем недолго, а почти все заработанное потратил на интернет-кафе. Поэтому он решил отправиться домой на велосипеде.

Путешественник ехал, спрашивая дорогу у проезжавших мимо людей. Полиция города Уху остановила мужчину за езду по шоссе. Тогда-то и выяснилось, что он проехал 500 километров на юг, хотя должен был двигаться на север.

Полицейские решили помочь мужчине и дали ему денег на билет на поезд. Китайский Новый год начнут отмечать 28 января.



