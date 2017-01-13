Кот напал на женщину с собакой и вышел победителем в схватке (видео) Сегодня, 06:30 Просмотров: ...

Женщина сначала размахивала собакой, потом бросила своего питомца и скрылась от агрессивного кота в здании

Камеры наружного наблюдения зафиксировали эпичную битву между женщиной с ручной собачкой и агрессивным котом. Сначала женщина пыталась спасти свою собаку на поводке, размахивая ею в воздухе, но в конце концов отчаялась, бросила животное и в страхе спряталась в доме.



