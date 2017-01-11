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Ледяная карусель: как развлекаются финны во время морозов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/79_main.1484096267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/79_tn.1484096267.jpg Невероятное В Сети набирает популярность гифка, на которой финн сделал карусель прямо на поверхности замерзшего пруда

Ледяная карусель: как развлекаются финны во время морозов (видео)

Сегодня, 06:35

В Сети набирает популярность гифка, на которой финн сделал карусель прямо на поверхности замерзшего пруда


Пока аномальные морозы заставляли прятаться в теплых домах жителей европейской части России, предприимчивые скандинавы, привыкшие к холодам, придумывали себе необычные занятия. В Сети набирает популярность гифка, на которой финн сделал карусель прямо на поверхности замерзшего пруда. При помощи обычного мотора от лодки он превратил ледяной круг во вращающуюся платформу для развлечений на свежем воздухе, – пишет "Лайф".
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