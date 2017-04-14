Лошадь пыталась затоптать аллигатора

Посетители природного парка в американском штате Флорида сняли на видео схватку между аллигатором и внезапно атаковавшей его дикой лошадью.



Одна из свидетельниц происшедшего, Кристал Берри, выложила запись на своей странице в фейсбуке.



Небольшое стадо лошадей, среди которых был жеребенок, паслось на лужайке рядом с дорогой в парке Paynes Prairie Preserve State Park. Внезапно на дорогу выполз и остановился достаточно крупный аллигатор.



Одна из лошадей, очевидно почувствовавшая угрозу жеребенку со стороны рептилии, подскочила к аллигатору и стала наносить ему удары копытами по туловищу. Аллигатор, в свою очередь, попытался схватить коня зубами за ноги, но тот успел отскочить. После этого аллигатор уполз в кусты. По словам очевидцев, ни одно из животных серьезно в результате поединка не пострадало.

