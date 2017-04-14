Лошадь пыталась затоптать аллигатора

Сегодня, 10:00

Одна из лошадей, очевидно, почувствовала угрозу своему жеребенку со стороны рептилии


Посетители природного парка в американском штате Флорида сняли на видео схватку между аллигатором и внезапно атаковавшей его дикой лошадью.

Одна из свидетельниц происшедшего, Кристал Берри, выложила запись на своей странице в фейсбуке.

Небольшое стадо лошадей, среди которых был жеребенок, паслось на лужайке рядом с дорогой в парке Paynes Prairie Preserve State Park. Внезапно на дорогу выполз и остановился достаточно крупный аллигатор.

Одна из лошадей, очевидно почувствовавшая угрозу жеребенку со стороны рептилии, подскочила к аллигатору и стала наносить ему удары копытами по туловищу. Аллигатор, в свою очередь, попытался схватить коня зубами за ноги, но тот успел отскочить. После этого аллигатор уполз в кусты. По словам очевидцев, ни одно из животных серьезно в результате поединка не пострадало.
 
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