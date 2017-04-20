Любителей селфи смыло на берегу со скалы

В Бразилии молодую пару смыло волной с прибрежной скалы, на которой они делали селфи. Девушку удалось спасти, однако ее спутник погиб.



Трагедия произошла 15 апреля на одном из пляжей в штате Санта-Катарина на юге страны. Приехавшие из Сан-Паулу 19-летняя Аманда Мария Роке и ее двоюродный брат 25-летний Леонардо Сантос залезли на одну из прибрежных скал рядом с маяком Санта Мария, чтобы сфотографироваться на фоне волн, сообщает Daily Mail.



Их родственник Джефферсон да Консейсао, который не пошел с ними на скалу, снимал пару на видео с расстояния. В какой-то момент молодой человек и девушка оказались сбиты с ног и унесены в воду большой волной.



Джефферсон позвал на помощь спасателей, которым удалось вытащить Аманду на берег живой. Тело Леонардо удалось найти только через четыре дня.



Девушка рассказала, что ее брат практически сразу потерял сознание и начал тонуть. Она пыталась удержать его на воде за волосы, но в итоге все-таки потеряла хватку под ударами волн.

