Любители селфи снова убили дельфина (видео)

Детеныш дельфина приблизился к берегу на опасное расстояние: кто-то из купальщиков схватил его и вытащил на берег

Желание сделать эффектную фотографию может обернуться трагедией. Недавно защитники природы сообщили об очередной гибели дельфина, которого замучили люди, снимающиеся на его фоне, – сообщает National Geographic.

За минувшие 12 месяцев в Аргентине по вине человека погибло два дельфина. В феврале прошлого года редкий ла-платский дельфин (Pontoporia blainvillei) стал жертвой любителей селфи: животное не выдержало перегрева и обезвоживания.

В минувшие выходные трагедия повторилась на пляже в городе Сан-Бернардо, примерно в 300 км к югу от Буэнос-Айреса. По данным газеты La Capital, детеныш дельфина приблизился к берегу на опасное расстояние: кто-то из купальщиков схватил его и вытащил на берег. После этого люди один за одним начали с ним фотографироваться; они трогали, гладили и переворачивали животное, не заботясь о его нуждах. В результате, по сообщениям очевидцев, малыш умер прямо на берегу.

Фото: killer__whales_/Instagram

И хотя экологи постоянно напоминают о том, что люди ни в коем случае не должны вторгаться в дикую природу и контактировать с ее обитателями, по всему миру еженедельно то или иное животное гибнет по вине желающих сфотографироваться с ним. Узнайте, как любители селфи едва не убили черепаху.