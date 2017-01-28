Любители селфи снова убили дельфина (видео)

Сегодня, 05:21

Детеныш дельфина приблизился к берегу на опасное расстояние: кто-то из купальщиков схватил его и вытащил на берег


Желание сделать эффектную фотографию может обернуться трагедией. Недавно защитники природы сообщили об очередной гибели дельфина, которого замучили люди, снимающиеся на его фоне, – сообщает National Geographic

За минувшие 12 месяцев в Аргентине по вине человека погибло два дельфина. В феврале прошлого года редкий ла-платский дельфин (Pontoporia blainvillei) стал жертвой любителей селфи: животное не выдержало перегрева и обезвоживания.

В минувшие выходные трагедия повторилась на пляже в городе Сан-Бернардо, примерно в 300 км к югу от Буэнос-Айреса. По данным газеты La Capital, детеныш дельфина приблизился к берегу на опасное расстояние: кто-то из купальщиков схватил его и вытащил на берег. После этого люди один за одним начали с ним фотографироваться; они трогали, гладили и переворачивали животное, не заботясь о его нуждах. В результате, по сообщениям очевидцев, малыш умер прямо на берегу.

aa6f3a2f7f50627c3139c35d15f4c927

Фото: killer__whales_/Instagram

И хотя экологи постоянно напоминают о том, что люди ни в коем случае не должны вторгаться в дикую природу и контактировать с ее обитателями, по всему миру еженедельно то или иное животное гибнет по вине желающих сфотографироваться с ним. Узнайте, как любители селфи едва не убили черепаху.
трагедия, дельфин, экологи, животное, селфи, замучили

Вы сейчас просматриваете новость "Любители селфи снова убили дельфина (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

В Харьковской области корову вылечили от бесплодия

Вчера, 19:44

Сейчас мать-героиня восстанавливается после родов, четверых малышей кормят из соски

Одесса

Новострои Одессы сползают в море

25 Января, 07:03

Вслед за Черноморском обвалы грунта могут разрушить многоэтажные дома на склонах Одессы

Невероятное

Видеохит: в США морской лев "оккупировал" крышу автомобиля

24 Января, 05:04

Животное улеглось на крыше и не выказывало признаков беспокойства

Общество

Лама Гуанако. Фото: andreev-org.livejournal.com

В зоопарке Бердянска родилась милая лама Гуанако

23 Января, 03:15

Животное появилось на свет в начале января и уже довольно уверенно держится на ногах

Наука и Технологии

Фото: AFP

В Австралии вычислили самое опасное для людей животное

22 Января, 03:29

Профессор проанализировала статистику госпитализации и смертности людей от нападения животных и насекомых

Общество

На долгую память. Чтобы фото получилось удачным, должен правильно падать свет, а моделям нужно повернуться "правильной" стороной. Фото: AFP

Как делать хорошие селфи и начать зарабатывать на фотографиях

21 Января, 14:00

Профи нужен портфолио поз, а любителям — знание "суперстороны"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования