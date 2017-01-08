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Малыш в гвардейском костюме растопил сердца британских гвардейцев (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/26_main.1483906514.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/26_tn.1483906514.jpg Невероятное Видеозапись, на которой четырехлетний мальчик приветствует гвардейцев и фотографируется с одним из них, за сутки набрала больше миллиона просмотров

Малыш в гвардейском костюме растопил сердца британских гвардейцев (фото,видео)

Сегодня, 22:15

Видеозапись, на которой четырехлетний мальчик приветствует гвардейцев и фотографируется с одним из них, за сутки набрала больше миллиона просмотров

Для маленького Маршалла Скотта его четвертый день рождения стал настоящим праздником! Мама исполнила его мечту – его одели в настоящий костюм королевского гвардейца и отвезли праздновать в Виндзорский замок. Но на этом чудеса и сюрпризы не кончились: настоящие гвардейцы королевы не смогли пройти мимо маленького солдатика, приветствовавшего их настоящим гвардейским салютом, – пишет Fishki.net.

Четырехлетний Маршалл Скотт из города Слоу мгновенно стал интернет-знаменитостью после того, как в свой день рождения приехал в Виндзорский замок в костюме королевского гвардейца. Он с восхищением смотрел на гвардейцев и приветствовал их настоящим гвардейским салютом. И тогда один из них, младший капрал Пол Эдден, тронутый очаровательным приветствием мальчика, подошел к нему и стал позировать рядом с ним. "Маршалл – большой патриот, – говорит мама мальчика, Имоджен Смит. – Он всегда говорит, что королева – "милая и красивая".

Видеозапись, на которой четырехлетний мальчик приветствует гвардейцев и фотографируется с одним из них, всего за сутки набрала в социальных сетях больше миллиона просмотров. Она была сделана туристкой Джоанной Фенг, которая намеревалась просто снять проход гвардейского караула в Виндзорском замке.

"Маршалл очень хотел приехать в Виндзорский замок на свой день рождения, но понятия не имел о том, что там с ним произойдет! – говорит Имоджен Смит. – Мы просто потрясены и благодарны за все!"

Когда гвардейцы закончили маршировать, младший капрал Эдден развернулся и специально подошел к Маршаллу, стоявшему в красной гвардейской униформе, чтобы попозировать с ним для фото. После этого Маршалла приветствовала группа девушек-туристок, спевших для него хором традиционную именинную песню 'Happy Birthday To You'.

Рассказывая об этом дне на своей странице в фейсбуке, Имоджен Смит написала: "Не могу поверить, насколько прекрасным получился день рождения Маршалла! Хочу сказать спасибо всем, кто остановился сфотографироваться с ним и поздравить его с днем рождения, а также семье, которая купила ему плюшевого мишку в гвардейской форме, компании девушек, которые спели ему поздравительную песню, пригласив всех вокруг присоединиться к ним, и тому солдату, который специально остановился, чтобы сфотографироваться с Маршаллом (хотя фото у меня и не сохранилось, потому что не сработал телефон). Это был лучший день рождения в жизни!"

Счастливая мать позже добавила: "Солдат, который фотографировался с Маршаллом, написал мне и предложил провести для мальчика экскурсию по Виндзорскому замку! Неужели это не сон?"

Туристы, бывшие в тот день в Виндзорском замке, выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с очаровательным четырехлетним гвардейцем.

Тысячи зрителей, посмотревших видео с Маршаллом, оставляли свои умиленные комментарии, наперебой признаываясь маме мальчика, что в форме он просто очарователен!

Даже официальная страница королевских гвардейцев не обошла вниманием это событие. "Так получилось, что этот маленький джентльмен приехал в Виндзорский замок в свой день рождения, в тот день, когда он праздновал четырехлетие, – написано на странице. – Мы уже зарезервировали для него место в военном колледже Хэрроугейт на курсе, который приступит к учебе в марте 2029 года".
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