Машинисты засняли, как поезд пробивается сквозь снег и поваленные деревья (видео)

Сегодня, 11:30

После снегопада поезду приходится пробиваться не только через снег, но и через другие препятствия 


Накануне прошел сильный снегопад и машинисты поезда засняли, как поезду приходится преодолевать заносы, а иногда и поваленные деревья. Но, похоже, для огромного поезда это не проблема, а постоянно врезающиеся в лобовое стекло ветки деревьев только веселят автора видео.

 
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