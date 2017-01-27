Машинисты засняли, как поезд пробивается сквозь снег и поваленные деревья (видео) Сегодня, 11:30 Просмотров: ...

После снегопада поезду приходится пробиваться не только через снег, но и через другие препятствия

Накануне прошел сильный снегопад и машинисты поезда засняли, как поезду приходится преодолевать заносы, а иногда и поваленные деревья. Но, похоже, для огромного поезда это не проблема, а постоянно врезающиеся в лобовое стекло ветки деревьев только веселят автора видео.



