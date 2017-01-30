Машину с людьми затянуло в воронку из воды и грязи (видео)

В Сети появилось видео, снятое в одной из провинций Пакистана, где сильные дожди вызвали наводнение и масштабные разрушения. На кадрах, попавших в сеть, видно, как внедорожник с людьми исчезает в образовавшейся посреди потока воды и грязи воронке.

По данным, которые публикуют местные СМИ, в автомобиле находились три человека. Двоим из них в последний момент удалось спастись, один числится пропавшим без вести. Власти провинции говорят, что дожди в регионе будут идти еще несколько дней.