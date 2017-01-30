Машину с людьми затянуло в воронку из воды и грязи (видео)

Сегодня, 10:00

Двоим пассажирам в последний момент удалось спастись, один числится пропавшим без вести


В Сети появилось видео, снятое в одной из провинций Пакистана, где сильные дожди вызвали наводнение и масштабные разрушения. На кадрах, попавших в сеть, видно, как внедорожник с людьми исчезает в образовавшейся посреди потока воды и грязи воронке.

По данным, которые публикуют местные СМИ, в автомобиле находились три человека. Двоим из них в последний момент удалось спастись, один числится пропавшим без вести. Власти провинции говорят, что дожди в регионе будут идти еще несколько дней.
видео, Пакистан, наводнение, внедорожник, дожди, разрушения, без вести

Вы сейчас просматриваете новость "Машину с людьми затянуло в воронку из воды и грязи (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Наводнение в Таиланде. Фото: AFP

Мощное наводнение в Таиланде убило 80 человек

21 Января, 15:44

Прогнозы синоптиков неутешительны - дожди не прекратятся в ближайшие дни 

Мир

Погодные катаклизмы: США затопило, а Европа замерзает

12 Января, 18:13

Прогнозы синоптиков неутешительны - холод и метели продлятся до конца месяца

Мир

Китай намерен усилить защиту от навднений

Китай потратит миллиарды долларов на защиту от наводнений

10 Января, 19:22

Всего программа гидротехнического строительства предусматривает строительство объектов на около 130 млрд долларов США

Мир

Таиланд уходит под воду

10 Января, 18:06

Затопило более трехсот тысяч домов в 12 провинциях, стихия также убила 25 человек 

Мир

В Германии - сильнейшее с 206 года наводнение. Фото: архив.

Север Германии накрыло крупнейшее наводнение за 10 лет

5 Января, 16:39

Ураган снес несколько контейнеров с датского судна, и на немецком острове наступила "внеочередная Пасха"

Мир

Север Германии штормит. Фото: AFP

На север Германии обрушилась стихия

5 Января, 09:58

В трех городах началось наводнение, хотя ураганный ветер уже немного стих

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования