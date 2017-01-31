Мать пинком спасла трехлетнюю дочь от застревания в лифте (видео)

Сегодня, 19:00

В социальных сетях публика разделилась во мнении о правильности поступка женщины


В Малайзии мать сильно пнула трехлетнюю дочь, чтобы спасти ее от застревания в лифте. Инцидент сняли установленные в подъезде камеры наружного наблюдения. Мнения зрителей разделились. С одной стороны, женщина спасла дочь, с другой – возможно, нанесла ей травму, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как девочка подходит к лифту, собираясь войти внутрь, однако застывает между дверями. Спешащая на помощь дочери мать сбивает ее пинком с ног.

По словам местного охранника, женщина поступила правильно, так как в лифте нет сенсоров.

"Девочке очень повезло", — рассказал мужчина.

Однако некоторые зрители не уверены в том, что матери стоило прибегать к настолько экстренным методам.

"Неужели вы думаете, что двери смогли бы раздавить ребенка?" — отметил один из комментаторов ролика.

 
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