Мать пинком спасла трехлетнюю дочь от застревания в лифте (видео)

В Малайзии мать сильно пнула трехлетнюю дочь, чтобы спасти ее от застревания в лифте. Инцидент сняли установленные в подъезде камеры наружного наблюдения. Мнения зрителей разделились. С одной стороны, женщина спасла дочь, с другой – возможно, нанесла ей травму, сообщает Daily Mail.



На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как девочка подходит к лифту, собираясь войти внутрь, однако застывает между дверями. Спешащая на помощь дочери мать сбивает ее пинком с ног.



По словам местного охранника, женщина поступила правильно, так как в лифте нет сенсоров.

"Девочке очень повезло", — рассказал мужчина.



Однако некоторые зрители не уверены в том, что матери стоило прибегать к настолько экстренным методам.



"Неужели вы думаете, что двери смогли бы раздавить ребенка?" — отметил один из комментаторов ролика.



