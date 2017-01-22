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Мотоциклист проехал несколько сотен метров на багажнике автомобиля, в который врезался (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/67_main.1484903361.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/67_tn.1484903361.jpg Невероятное Водитель автомобиля, видимо, решил подвезти мотоциклиста, раз уж тот все равно уже лишился своего транспорта

Мотоциклист проехал несколько сотен метров на багажнике автомобиля, в который врезался (видео)

Сегодня, 01:09

Водитель автомобиля, видимо, решил подвезти мотоциклиста, раз уж тот все равно уже лишился своего транспорта


Пользователь YouTube Брайан Бектон снял видео ДТП на трассе недалеко от города Тамуотер (штат Вашингтон, США). Мотоциклист врезался в резко затормозивший автомобиль, а затем проехал несколько сотен метров на багажнике машины, сообщает UPI.

После столкновения мотоциклист перелетел через руль байка и оказался на багажнике машины, в которую врезался. Проехав несколько сотен метров, водитель автомобиля все же остановился.

Сообщается, что мотоциклист не получил серьезных травм.

 
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