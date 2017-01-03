Мужчина прожил 18 лет с ножницами, которые в его желудке забыл врач (видео)
В 1998 году мужчина оказался на операционном столе после ДТП и не подозревал, что с тех пор носит в себе медицинский инструмент
Во Вьетнаме у мужчины из желудка достали ножницы спустя 18 лет после операции. На то, чтобы удалить ножницы, у медиков ушло три часа.
54-летний мужчина по имени Ма Ван Нят еще в 1998 году перенес операцию на брюшной полости после автомобильной аварии.
Только спустя почти два десятилетия у Ван Нята заболел живот, и мужчина обратился в больницу. Тогда-то врачи и обнаружили 15-сантиметровые ножницы, которые недобросовестный хирург забыл рядом с толстой кишкой.
Случай получил большой резонанс, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут специалиста, который делал операцию.
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