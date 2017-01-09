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Мужчина связал 103 свитера и стал звездой Интернета (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/47_main.1483988687.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/47_tn.1483988687.jpg Невероятное Сэм начал вязать в 1999 году и с тех пор связал себе свитера с изображением Таймс-сквера в Нью-Йорке, британского Стоунхенджа или моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско

Мужчина связал 103 свитера и стал звездой Интернета (фото)

Сегодня, 03:54

Сэм начал вязать в 1999 году и с тех пор связал себе свитера с изображением Таймс-сквера в Нью-Йорке, британского Стоунхенджа или моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско

Сэм Барски стал звездой интернета благодаря своему хобби — он вяжет свитера с изображением тех мест, которые посещает, а затем делает фотографии на их фоне.  Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reddit.

Сэм начал вязать в 1999 году и с тех пор связал себе 103 свитера — с изображением Таймс-сквера в Нью-Йорке, британского Стоунхенджа или моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Иногда он выбирает не достопримечательности, а что-то обыденное, вроде линии электропередачи или вишневого сада. После этого Барски фотографируется в свитере на похожем фоне — именно эти снимки и стали популярными в интернете.
хобби, вязание, золотые ворота, достопримечательности, свитер, сан-франциско, reddit

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