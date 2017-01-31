Мужчине сорвало штаны от взрыва шины (видео)

Сегодня, 13:03

Во время накачивания резина не выдержала и лопнула, взрывом с клиента мастерской сорвало брюки


В российском городе Уссурийск на камеру наблюдения, установленную в шиномонтажной мастерской, попал яркий инцидент: мужчине сорвало штаны взрывом шины. Как можно увидеть на записи, предположительный клиент приблизился к месту, где накачивали шину. Через несколько секунд произошел взрыв, в результате чего штаны мужчины разорвало в клочья.

 
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