Мужчине сорвало штаны от взрыва шины (видео)

Во время накачивания резина не выдержала и лопнула, взрывом с клиента мастерской сорвало брюки

В российском городе Уссурийск на камеру наблюдения, установленную в шиномонтажной мастерской, попал яркий инцидент: мужчине сорвало штаны взрывом шины. Как можно увидеть на записи, предположительный клиент приблизился к месту, где накачивали шину. Через несколько секунд произошел взрыв, в результате чего штаны мужчины разорвало в клочья.



