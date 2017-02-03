ФОТОФАКТ. На пляж в Австралии выбросило сотни медуз

Местные жители рассказали, что никогда раньше не видели, чтобы столько медуз разом выносило на берег

Жительница австралийского штата Квинсленд рассказала на своей странице на Фейсбуке о нашествии медуз на пляже. Сначала она подумала, что вода окрасилась в странный цвет, однако подошла поближе и увидела сотни выброшенных морских обитателей, – передает TJ.

Местные жители не очень обрадовались необычному явлению из-за сильного запаха разлагающихся медуз. По словам морского биолога Лайзы-Энн Гершвин (Lisa-Ann Gershwin), такое могло произойти из-за слишком интенсивного размножения морских обитателей, к которому привело обилие пищи, слишком тёплая вода в океане и отсутствие естественных врагов.

Как сообщили местные спасатели, в период с 1 по 31 января около 22 тысяч серферов и несколько собак получили ожоги из-за большого количества медуз в океане.