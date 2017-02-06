На севере Италии в одной из рек завелся дельфин (видео)

Зоологи недоумевают, как дельфин мог очутиться в реке Арно, и отмечают, что это первый подобный случай

С 31 декабря прошлого года жители итальянского города Пиза наблюдают, как в реке Арно плавает молодой дельфин. В местном агентстве по охране окружающей среды предполагают, что млекопитающее относится к классу так называемых афалин (Tursiops truncatus), пишет издание IL FattoQuotidiano.

Зоологи недоумевают, как дельфин мог очутиться в здешних водах, и заявляют, что его появление — событие, которое никогда прежде в этом регионе не отмечалось.

Дельфины живут в морских водах, а кратчайшее расстояние от Пизы до моря составляет 12 километров, причём вверх по течению

Версия сотрудников агентства по охране окружающей среды сводится к тому, что уровень воды в реке в этот период самый низкий и, соответственно плотность соляных отложений в ней наиболее комфортная для дельфина, особенно в глубоких речных слоях.

С каждым днем дельфин становится все более активным и общительным, а жители выбирают новому "соседу" имя.



