Невероятно: на что способен хобот слона (видео)

Слоновий хобот — уникальное приспособление, способное бережно поднимать и срывать не только кусочки жареного картофеля, но и объекты совершенно разного размера, от маленьких семян до больших бревен

Несмотря на огромные размеры, слон — одно из самых деликатных животных на Земле. Его гибкий хобот способен проделывать удивительно тонкие операции, и теперь исследователи точно знают как это работает, – пишет "Популярная Механика".

Попросите ребенка подобрать чипсы с пола, и она скорее всего их раскрошит. А вот у 6000-килограммового слона эта операция не вызывает никаких трудностей. Слоновий хобот — уникальное приспособление, способное бережно поднимать и срывать не только кусочки жареного картофеля, но и объекты совершенно разного размера, от маленьких семян до больших бревен. Инженеры-механики решили исследовать пределы этой ловкости и определили, как именно хобот может быть одновременно таким сильным и нежным.

Работая со слонами в зоопарке Атланты, инженеры поставили перед животными зерна и кубики разного размера, а также гранулы из брюквы, снимая происходящее на две камеры. Лакомства располагались на специальной пластине, которая замеряла силу воздействия 150-килограммового хобота. Оказалось, что слоновий хобот управляется с помощью создания временных складок: переместив сустав ближе к основанию, слон делает нижнюю часть более мягкой и пологой. Один слон, Келли, и вовсе смог без проблем перенести в целости и сохранности кукурузную тортилью, использовав лишь 1/30 от общего веса хобота.

На этом эксперименты не заканчиваются, и авторы исследования намерены в будущем собрать как можно больше данных об анатомических особенностях хобота. Не исключено, что они пригодятся для создания роботов нового поколения, участвующих в строительных и поисково-спасательных операциях.