Невероятное: в Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

Сегодня, 06:59

Мужчина заявил, что он прибыл в страну в 1945-м году по поддельному паспорту и наконец решил "выйти из тени"

Мужчина утверждает, что он Адольф Гитлер. Фото: worldnewsdailyreport.com
Мужчина утверждает, что он Адольф Гитлер. Фото: worldnewsdailyreport.com

В Сальте, город на северо-западе Аргентины, пожилой мужчина заявил, что именно он является основателем тоталитарной диктатуры Третьего рейха и, по его словам, последние 70 лет вынужден скрываться, – об этом сообщает politros со ссылкой на информационный портал Daily Report.

"Фюрер" рассказал журналистам из местной газеты El Patriota, что он прибыл в страну в 1945-м году по поддельному паспорту на имя Германа Гюнтерберга. По его словам, документы были сделаны еще в Германии тайной государственной полицией (Гестапо).

Решение выйти из тени "Гитлер", которому сейчас должно быть 128 лет, обусловил тем, что израильские спецслужбы официально больше не преследуют нацистских военных преступников, поэтому он не видит смысла скрывать свое настоящее имя.

"Меня обвинили во множестве преступлений, которых я никогда не совершал. Из-за этого я потратил больше половины жизни, прячась от евреев. Поэтому я уже наказан", – заявил он.

Жена "Гитлера" сообщила корреспондентам, что на самом деле ее супруг вовсе не фюрер, а просто страдает от болезни Альцгеймера. "Иногда он забывал, кто я и где он. Он говорил о евреях и демонах", — говорит женщина. Она не исключает, что в молодости ее муж был нацистом и, возможно, его мучает чувство вины.

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Называющий себя Гитлером намерен издать свою автобиографию уже к сентябрю. По его мнению, книга поможет восстановить ему испорченную репутацию.

Как известно, теория о побеге Гитлера в Южную Америку не нова. В частности 2011 году два британских историка Джеррард Уильямс и Саймон Данстан опубликовали результаты проведенного ими расследования, согласно которым фюрер бежал с любовницей Евой Браун в Патагонию. Ученые утверждали, что у Гитлера на момент его смерти в 1962 году в возрасте 73 лет было две дочери.
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