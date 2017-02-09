Невероятное видео: светодиодный сплав на байдарках

Братья решили прикрепить на себя и байдарки зеленые и красные светодиодные фонари

22-летний американец Брендон Уэллс опубликовал видео спуска с водопада на байдарке, которое снял вместе со своим братом Тедди. Об этом сообщает TJ со ссылкой на Business Insider.

До сплава по реке Литтл Уайт Салмон (штат Вашингтон) братья решили прикрепить на себя и байдарки зеленые и красные светодиодные фонари.

"Я регулярно спускаюсь здесь вместе с братом, и мы получаем большое удовольствие. С помощью друзей мы прикрепили на себя и на байдарки с веслами светодиодные фонари, чтобы сделать этот ролик", — рассказал Брендон Уэллс.