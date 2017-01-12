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Очень плохой Санта: воришка в костюме украл дорогой ноутбук (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/19_main.1484224582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/19_tn.1484224582.jpg Невероятное Камеры наблюдения зафиксировали как мужчина в костюме Санта-Клауса пританцовывая и поочередно обнимаясь с продавцами украл ноутбук из магазина в Тбилиси

Очень плохой Санта: воришка в костюме украл дорогой ноутбук (видео)

Сегодня, 14:36

Камеры наблюдения зафиксировали как мужчина в костюме Санта-Клауса пританцовывая и поочередно обнимаясь с продавцами украл ноутбук из магазина в Тбилиси


В одном из магазинов Тбилиси мужчина в костюме Санта-Клауса пританцовывая, "усыпил" бдительность продавцов и украл ноутбук. Возбуждено уголовное дело, а магазин объявил вознаграждение тому, кто поможет найти похитителя техники.
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