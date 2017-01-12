Очень плохой Санта: воришка в костюме украл дорогой ноутбук (видео) Сегодня, 14:36 Просмотров: ...

Камеры наблюдения зафиксировали как мужчина в костюме Санта-Клауса пританцовывая и поочередно обнимаясь с продавцами украл ноутбук из магазина в Тбилиси





В одном из магазинов Тбилиси мужчина в костюме Санта-Клауса пританцовывая, "усыпил" бдительность продавцов и украл ноутбук. Возбуждено уголовное дело, а магазин объявил вознаграждение тому, кто поможет найти похитителя техники.



