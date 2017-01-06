Очень странный видеоблог: девушка лицом тестирует различную выпечку (видео)
Испытательница хлеба не дает никаких оценок, ей просто нравится чувствовать выпечку кожей лица
"Давать людям то, чего они не просили" – под таким девизом ведет свой инстаграм 27-летняя японка, которая не афиширует свое имя. Все видео в инстаграме девушки посвящены одному – испытанию различной выпечки.
Пирожные, сдоба, ржаной хлеб, различные булки. Все это блогерша испытывает просто своим лицом. Зачем девушка это делает – загадка, но количество подписчиков ее инстаграма говорит, что у ее "творчества" довольно много поклонников.
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