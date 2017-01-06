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Очень странный видеоблог: девушка лицом тестирует различную выпечку (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/94_main.1483662953.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/94_tn.1483662953.jpg Невероятное Испытательница хлеба не дает никаких оценок, ей просто нравится чувствовать выпечку кожей лица

Очень странный видеоблог: девушка лицом тестирует различную выпечку (видео)

Сегодня, 04:15

Испытательница хлеба не дает никаких оценок, ей просто нравится чувствовать выпечку кожей лица


"Давать людям то, чего они не просили" – под таким девизом ведет свой инстаграм 27-летняя японка, которая не афиширует свое имя. Все видео в инстаграме девушки посвящены одному – испытанию различной выпечки. 

Пирожные, сдоба, ржаной хлеб, различные булки. Все это блогерша испытывает просто своим лицом. Зачем девушка это делает – загадка, но количество подписчиков ее инстаграма говорит, что у ее "творчества" довольно много поклонников.

 
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