Офицер полиции помог нарушителю скоростного режима завязать галстук (видео)

Внимание копа привлекла машина превысившая скорость. Как оказалось водитель торопился к другу, который умеет завязывать галстук

Офицер полиции Мартин Фолкзик из города Меномони (штат Висконсин) помог молодому человеку, остановленному за превышение скорости, завязать галстук. Об этом сообщает ABC News.

Студент Тревор Кини рассказал офицеру, что опаздывает на презентацию и пытается найти своего друга, который поможет ему завязать галстук.

Фолкзик предложил молодому человеку свою помощь, завязав узел на галстуке и заодно проверив водительские права и страховку Кини. За правонарушение студент отделался предупреждением.

Кини рассказал журналистам, что набрал на презентации высокие 92 балла и решил взять у офицера ещё один урок.

"Я вернулся и встретился с ним ещё раз. И он научил меня! Это было круто", —поделился впечатлениями студент.



