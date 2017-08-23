"Он смотрится лучше моего мужа": пес приучился пользоваться туалетом (видео)
Каждую минуту под этим роликом появляются новые комментарии
В сети набирает популярности видео, на котором пес пользуется унитазом. Ролик, опубликованный хозяином собаки, уже просмотрели почти 300 тысяч пользователей Facebook.
Более трех тысяч человек разместили эту запись себе на страничку, а 13 тысяч поставили "лайк".
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Каждую минуту под видео появляются новые комментарии.
"Это замечательно", "Я думала, что такое только в фильмах бывает", "Рассмешил", "Какой молодец", "Девочки-девочки, посмотрите, он даже сидение опустил", "Он смотрится на унитазе даже лучше, чем мой муж", пишут пользователи сети.
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