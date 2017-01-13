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Отец и дочь провели 27 дней в море на сломанном катамаране (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7878/36_main.1484264278.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/36_tn.1484264278.jpg Невероятное Семья смогла пересечь Тасманово море и оказаться в Австралии

Отец и дочь провели 27 дней в море на сломанном катамаране (видео)

Сегодня, 05:14

Семья смогла пересечь Тасманово море и оказаться в Австралии

Алан Лэнгдон вместе с дочерью. Фото Грега Нельсона. Фото: ABC
Алан Лэнгдон вместе с дочерью. Фото Грега Нельсона. Фото: ABC

Житель Новой Зеландии Алан Лэнгдон (Alan Langdon) вместе с шестилетней дочерью Кей провел 27 дней в открытом море на сломанном шестиметровом катамаране, сумев пересечь Тасманово море и оказаться в Австралии. Об этом сообщает TJ со ссылкой на RNZ.

Лэнгдон и его дочь покинули новозеландскую гавань Кохия 17 декабря. Как заявлял мужчина, он планировал добраться до залива Бей-оф-Айлендс на северо-востоке страны, однако вскоре после начала путешествия случился шторм, в ходе которого, по заявлению мужчины, один из рулей катамарана сломался, и судно стало неуправляемым.

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Шестиметровый катамаран Лэнгдона. Фото Грега Нельсона, ABC

Мужчина не мог связаться с сушей, поэтому спустя четыре дня после начала путешествия, о пропаже пары заявила мать Кей, Айрина Вайлер (Ariane Wyler), которая проживает отдельно от Лэнгдона. После этого власти начали поиск катамарана и уведомили об этом Интерпол. В это же время мужчина вместе с дочерью преодолевал расстояние в 2600 километров.

Идея попытаться направить судно в Австралию пришла в голову Лэнгдону после Нового года, который отец с дочерью отметили на борту.

"Я знал, что мы окажемся где-то в Австралии. И знал, что нам хватит чистой воды. Это был лишь вопрос времени, и я не хотел торопить процесс", – рассказывает житель Новой Зеландии Алан Лэнгдон.

Во время путешествия отец и дочь не испытывали проблем с едой и водой, так как Лэнгдон, опытный путешественник и моряк, заранее подготовил припасы на крайний случай. Благодаря этому 10 января 2017 года отец с ребенком успешно пришвартовались в австралийском порту Улладулла, расположенном в 230 километрах от Сиднея.


Пока Лэнгдон с дочерью находились в пути, мать шестилетнего ребенка Айрина Вайлер наняла специалиста по детской реабилитации из Австралии, который также разыскивал пропавших и предполагал, что Лэнгдон мог намеренно уплыть с дочерью в Австралию.

Ранее Вайлер уже нанимала этого специалиста из-за того, что Лэнгдон вместе с дочерью целый год проживал в сельской местности в Новой Зеландии. Женщина также считала, что Лэнгдон может отправиться в Австралию на катамаране.

"Он знает море, понимает ветер, ему знакомы эти вещи. Он очень способный человек. Знает, как справляться с проблемными ситуациями", – говорит Айрин Вайлер, мать Кей Лэнгдон.

Когда пропавшие объявились в Австралии, Вайлер поблагодарила представителей властей за поиски. Однако нанятый женщиной специалист по детской реабилитации заявил, что Лэнгдон должен предстать перед судом за то, что незаконно попал на территорию Австралии. Власти страны пообещали выяснить обстоятельства и решить, следует ли предъявить обвинения Лэнгдону и направить дело в суд.

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Маршрут путешествия Лэнгдона

Путешествие мужчины и его дочери на катамаране прокомментировал опытный яхтсмен — Алан Патти из Нельсона. Он отметил, что катамаран Лэнгдона был из качественного материала и мог доплыть из Новой Зеландии до Австралии. Однако мужчина упрекнул Лэнгдона за то, что тот взял с собой в путешествие ребенка.

"Я могу сказать, что погода [во время путешествия] действительно была ужасная, но точно это подтвердить не получится. Мужчина, очевидно, профессиональный моряк, но было крайне безрассудно брать с собой в плавание шестилетнего ребенка", – говорит яхтсмен из Нельсона Алан Патти. 
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