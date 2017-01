Отец и дочь провели 27 дней в море на сломанном катамаране (видео)

Житель Новой Зеландии Алан Лэнгдон (Alan Langdon) вместе с шестилетней дочерью Кей провел 27 дней в открытом море на сломанном шестиметровом катамаране, сумев пересечь Тасманово море и оказаться в Австралии. Об этом сообщает TJ со ссылкой на RNZ.

Лэнгдон и его дочь покинули новозеландскую гавань Кохия 17 декабря. Как заявлял мужчина, он планировал добраться до залива Бей-оф-Айлендс на северо-востоке страны, однако вскоре после начала путешествия случился шторм, в ходе которого, по заявлению мужчины, один из рулей катамарана сломался, и судно стало неуправляемым.

Шестиметровый катамаран Лэнгдона. Фото Грега Нельсона, ABC

Мужчина не мог связаться с сушей, поэтому спустя четыре дня после начала путешествия, о пропаже пары заявила мать Кей, Айрина Вайлер (Ariane Wyler), которая проживает отдельно от Лэнгдона. После этого власти начали поиск катамарана и уведомили об этом Интерпол. В это же время мужчина вместе с дочерью преодолевал расстояние в 2600 километров.

Идея попытаться направить судно в Австралию пришла в голову Лэнгдону после Нового года, который отец с дочерью отметили на борту.

"Я знал, что мы окажемся где-то в Австралии. И знал, что нам хватит чистой воды. Это был лишь вопрос времени, и я не хотел торопить процесс", – рассказывает житель Новой Зеландии Алан Лэнгдон.

Во время путешествия отец и дочь не испытывали проблем с едой и водой, так как Лэнгдон, опытный путешественник и моряк, заранее подготовил припасы на крайний случай. Благодаря этому 10 января 2017 года отец с ребенком успешно пришвартовались в австралийском порту Улладулла, расположенном в 230 километрах от Сиднея.

A NZ yachtsman and his 6yo daughter have drifted into the NSW South Coast after being missing for three weeks pic.twitter.com/laHj6oXm33