Перевозка огромного радиотелескопа: дорого и сложно (видео)

В пустыне Нью-Мехико расположен радиотелескоп VLA, или Сверхбольшая антенная решетка. Он отличается от других телескопов тем, что представляет собой не единую антенну, но создан из 27 огромных радиоантенн, которые работают вместе, изучая небо. Эти "тарелки" больше 25 метров в диаметре, и расположены на земле в форме буквы Y, занимая общую площадь более 50 км. И они двигаются.

Ученые, работающие на VLA, совершенно в обычном порядке регулярно перемещают антенны, чтобы изменить разрешение решетки или сфокусировать ее на определенных частотах. Но разобрать и передвинуть гигантскую антенну — задача не из простых. Весь процесс вы можете увидеть на видео.

На объекте используют гидравлический подъемник, чтобы взять антенну и переместить ее по рельсам к новому пункту назначения. Различные рельсовые пути устанавливают под углом 90 градусов друг к другу, а подъемник спроектирован так, чтобы он мог подниматься от земли и поворачивать колеса в разные стороны, чтобы, достигнув перекрестка, менять направление. Как только подъемник оказывается на позиции, антенна устанавливается на бетонную платформу, и начинает работу на новом месте.