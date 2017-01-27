Пес устроил целое шоу от радости встречи с хозяйкой (видео) Сегодня, 17:35 Просмотров: ...

За неделю ожидания собака так соскучилась, что хозяйка долго не могла успокоить своего питомца

Свидетелями трогательной сцены стали работники специального отеля для собак. Немецкая овчарка так обрадовалась встрече со своей хозяйкой, что устроила целое шоу. За неделю ожидания собака так соскучилась, что девушка долго не могла успокоить своего четвероногого друга.