Почувствуйте себя котом: как и в каких цветах видят мир животные

Сегодня, 07:05

Пчелы распознают все цвета, кроме красного, а орел видит то, что не может видеть человек

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глаза - орган чувств, благодаря которому мы воспринимаем 70-90% информации из окружающей среды. Но как смотрят на мир животные? В сети дали возможность увидеть мир глазами кошек, собак и других обитателей животного мира.

Как пишет сайт epicube.ru, собаки не отличают яркие цвета, такие как зеленый, желтый и красный, но серый цвет их глаза видят во множестве оттенков.

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А если привести собаку к окулисту, то она увидит только 3 строки, человек видит 10 строк. Зато собака, несмотря на такие показатели зрения по человеческим меркам, сможет заметить добычу на расстоянии 800-900 метров.

Кошки видят больше цветов, чем собаки, но меньше, чем человек. Кошка не может видеть коричневый и оранжевый цвета, а в воспринимаемых цветах преобладают голубой, зеленый и серый.

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Днем кошки видят хуже, а ночью видят в несколько раз лучше, чем человек. Ночью им также помогают ориентироваться виброссы-специальные волоски на теле, к ним и усы относятся.

У пчел уникальные глаза, которые состоят из 5500 тысяч маленьких глазков с линзами. Также особенность глаз пчел — они все видят как в замедленной съемке.

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Пчелы распознают все цвета, кроме красного, поэтому и красный окрас цветка пчел не привлекает.

Принято считать, что самое острое зрение – у орла. Он воспринимает количество цветов, превышающее те, что воспринимает человек. Он видит более яркий мир, чем человек.

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Глаз орла может фокусироваться на 2 предметах одновременно и увеличивать картинку в восемь раз. У орлов глаза защищают две пары век, одна из которых полупрозрачная, защищающая глаза во время полета, вторая пара защищает, когда орел в неподвижном состоянии.

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Змея глазами хорошо улавливает движение, но предметы видит нечетко.

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Также к внешнему восприятию относятся "глаза" в ямках возле носа змей, которые видят инфракрасное излучение от теплокровных существ.

Лошадь видит мир в черно-белом цвете, но с очень большим количеством оттенков.

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Полная картина для лошади состоит, как бы, из двух частей, это объясняется далеким расположением глаз друг от друга.

Некоторая часть акул различает цвета, но большинство акул видят все в черно-белом цвете.

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Акулы воспринимают кадры окружающего мира быстрее, чем человек. Если человек воспринимает 24 кадра, то акула 45 кадров в секунду. Это очень помогает акуле при охоте, когда она из глубоководья резко выплывает на поверхность.
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