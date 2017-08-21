Почувствуйте себя котом: как и в каких цветах видят мир животные

Пчелы распознают все цвета, кроме красного, а орел видит то, что не может видеть человек

Глаза - орган чувств, благодаря которому мы воспринимаем 70-90% информации из окружающей среды. Но как смотрят на мир животные? В сети дали возможность увидеть мир глазами кошек, собак и других обитателей животного мира.

Как пишет сайт epicube.ru, собаки не отличают яркие цвета, такие как зеленый, желтый и красный, но серый цвет их глаза видят во множестве оттенков.

А если привести собаку к окулисту, то она увидит только 3 строки, человек видит 10 строк. Зато собака, несмотря на такие показатели зрения по человеческим меркам, сможет заметить добычу на расстоянии 800-900 метров.

Кошки видят больше цветов, чем собаки, но меньше, чем человек. Кошка не может видеть коричневый и оранжевый цвета, а в воспринимаемых цветах преобладают голубой, зеленый и серый.

Днем кошки видят хуже, а ночью видят в несколько раз лучше, чем человек. Ночью им также помогают ориентироваться виброссы-специальные волоски на теле, к ним и усы относятся.

У пчел уникальные глаза, которые состоят из 5500 тысяч маленьких глазков с линзами. Также особенность глаз пчел — они все видят как в замедленной съемке.

Пчелы распознают все цвета, кроме красного, поэтому и красный окрас цветка пчел не привлекает.

Принято считать, что самое острое зрение – у орла. Он воспринимает количество цветов, превышающее те, что воспринимает человек. Он видит более яркий мир, чем человек.

Глаз орла может фокусироваться на 2 предметах одновременно и увеличивать картинку в восемь раз. У орлов глаза защищают две пары век, одна из которых полупрозрачная, защищающая глаза во время полета, вторая пара защищает, когда орел в неподвижном состоянии.

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Змея глазами хорошо улавливает движение, но предметы видит нечетко.

Также к внешнему восприятию относятся "глаза" в ямках возле носа змей, которые видят инфракрасное излучение от теплокровных существ.

Лошадь видит мир в черно-белом цвете, но с очень большим количеством оттенков.

Полная картина для лошади состоит, как бы, из двух частей, это объясняется далеким расположением глаз друг от друга.

Некоторая часть акул различает цвета, но большинство акул видят все в черно-белом цвете.

Акулы воспринимают кадры окружающего мира быстрее, чем человек. Если человек воспринимает 24 кадра, то акула 45 кадров в секунду. Это очень помогает акуле при охоте, когда она из глубоководья резко выплывает на поверхность.