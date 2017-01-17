Подросток построил во дворе своего дома горнолыжный курорт (видео)

Любитель горных лыж потратил семь лет на то, чтобы построить модель курорта в масштабе 1:32

17-летний любитель горных лыж из Австрии Кевин Побашниг потратил семь лет на то, чтобы построить во дворе дома своих родителей модель горнолыжного курорта, оборудованного бугельными, кресельными и гондольными подъемниками, а также снежной пушкой, сообщает DailyMail.

Все оборудование построено в масштабе 1:32, при этом длина склонов этого мини-курорта составляет 15 метров. Родители оказали Кевину всю возможную поддержку, включая оплату электричества и помощь в разработке дизайн-проекта. Правда, мама молодого активиста сожалеет, что в саду теперь не осталось места для посадки цветов.



