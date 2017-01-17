Полицейские едва не погибли во время уничтожения конфискованных фейерверков (видео) Сегодня, 10:05 Просмотров: ...

Аргентинские стражи порядка во время уничтожения фейерверков видимо не рассчитывали на столь быстрое возгорание конфиската

Что-то пошло не по плану во время уничтожения конфискованных фейерверков в Аргентине. Возгорание произошло слишком быстро и полицейским пришлось спасаться бегством.



