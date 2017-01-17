Полицейские едва не погибли во время уничтожения конфискованных фейерверков (видео)
Аргентинские стражи порядка во время уничтожения фейерверков видимо не рассчитывали на столь быстрое возгорание конфиската
Что-то пошло не по плану во время уничтожения конфискованных фейерверков в Аргентине. Возгорание произошло слишком быстро и полицейским пришлось спасаться бегством.
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